台積電上揚20元 台股早盤上漲184點突破23200點

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（中央社記者張建中台北17日電）美股主要指數16日多數收低，道瓊工業指數下跌68.42點，那斯達克指數下挫172.94點，費城半導體指數上漲9.29點，不過，台指期夜盤上揚248點，台股今天隨著走高，早盤指數上漲184.78點，攀升至23209.88點，隨後漲勢收斂，力守平盤之上。

台積電預期2025年將持續強勁成長，美元營收增加24%至26%，資本支出達380億至420億美元，將創下新高，美國存託憑證（ADR）上揚3.86%，台積電今天同步攀高，開盤達1125元，上漲20元，市值攀升至新台幣29.17兆元，貢獻大盤約161點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日前往日月光投控旗下矽品台中潭子新廠，展現緊密關係。日月光開盤上漲1.5元，達166.5元。電子類股指數早盤上揚逾1%。（編輯：楊蘭軒）1140117