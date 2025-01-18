聯強：商用加值等4大業務再成長 2025營運續拚新高

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（中央社記者江明晏台北18日電）聯強集團尾牙今天晚間登場，聯強總裁杜書伍指出，2025年每個人都需要重新調校認知與做法，才能應對大環境改變。聯強執行長王其勳表示，今年4大產品線都會繼續成長，以商用加值業務最強勁，力拚全年營收和獲利創新高。

聯強集團今天晚間在台北漢來飯店舉辦尾牙，席開逾70桌，聯華神通集團董事長苗豐強致詞時表示，2024年出現許多難以預測的大事，但聯強仍繳出營收新高紀錄，2025年雖有很多未知的因素影響，但相信聯強仍能達成更好的成績。

聯強總裁杜書伍指出，2024年是聯強值得記錄的1年，2025年各界都在觀望美國新總統川普會說什麼，想必「世界將有很大的變化」，每個人都需要重新調校認知與做法，才能應對大環境的改變。

針對美國候任總統川普將上任，聯強執行長王其勳受訪時提到，大環境影響一定會有，但資訊產業存在很多剛性需求，加上聯強是貼近市場，不像製造業要考慮生產地，因此不會太過憂慮。

展望今年，王其勳談及，聯強4大產品線都會力拚繼續成長，最強勁業務部分，仍是動能來自人工智慧（AI）的商用加值業務，而商業的需求本來就是剛性，且以目前趨勢看，許多公司都會導入自動化等數位轉型，投資相關設備。

通訊業務方面，王其勳指出，包括印尼、泰國、越南等發展中國家都不錯，資訊消費業務則要看各國需求狀況，但今年基本上不悲觀。

至於中國市場，王其勳認為，政府的政策支持會創造一波消費趨勢，去年中國市場業務仍保有成長，今年也不會悲觀，但強調「成長要優質」，要有以利潤為前提的營收成長。

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半導體業務方面，儘管近年美國對中國大陸半導體、AI等設下不少限制，但王其勳認為，聯強有MSP平台，這可能還是一個機會點，因為MSP會讓企業更靈活，可以幫客戶解決痛點。

王其勳強調，聯強過去2、3年一直在做內部組織與作業上的調整，自動化與AI也相繼導入，所以去年營收寫下新高，今年會力拚營收和獲利都創新高。以市場別來看，受惠人口紅利與經濟成長，印尼、泰國與越南都在成長的軌道上。（編輯：林克倫、張若瑤）1140118