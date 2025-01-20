房仲：雙貸族暴增 平均負債711萬元

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（中央社記者何秀玲台北20日電）台灣房屋彙整聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月全國背負房貸總人數攀上最高峰，突破220萬人，全國約近1成人口有房貸壓力；同時扛房貸與信貸的「雙貸族」，一年間增加2.7萬人，至38.4萬人，同樣創歷年新高，平均扛債新台幣711萬元也創下13年來新高。

台灣房屋今天發出新聞稿，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠產業議題，帶旺全國各地不少紅利地區房市景氣，房貸族因而增加不少。同時，隨房價高漲，房貸負擔增加，通膨物價上漲，薪資存款相對縮水，不少民眾因而藉由信貸補足資金缺口，一肩扛雙貸的民眾也增多。

另一方面，2024年8月銀行房貸放款緊縮，9月央行祭出第7波信用管制，市場出現購屋貸款成數不足等情況，民眾為避免違約，轉而運用信貸等管道籌錢周轉，都是影響雙貸族增加的因素之一。

她指出，不僅雙貸族越來越多，負債也越來越高。根據聯徵中心統計，至2024年10月雙貸族房貸壓力，首度突破600萬元，平均每人要扛約603萬元房貸；而信貸也越借越多，平均每人揹負108萬元信貸壓力，雙貸合計金額達711萬元，相比2023年同期增加53.3萬元，負債壓力創13年來新高。

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張旭嵐指出，房價物價齊漲，雙貸族壓力破表，每月光房貸還款，推估就要至少2萬元起跳，光付房貸就吃掉薪水一大半，運用信貸借款來貼補生活開支的人數及金額也相對雙增。

不過，她提醒民眾，信貸屬於消費性貸款，其資金不得流入房市，且利率通常較高，借款人更需審慎評估自身還款能力。此外，擁有多重債務可能導致信用評分下降，進而影響未來貸款審核率，如有購屋計畫的民眾，應審視財務規劃，避免因貸款不足影響交屋，進而承受更大壓力。（編輯：楊蘭軒）1140120