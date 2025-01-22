亞資中心高雄專區試辦先行 金管會給至少半年觀察期

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（中央社記者羅元駿台北22日電）金管會拚台灣成亞洲資產管理中心，高雄將設立示範專區，銀行局長莊琇媛說明，高雄專區內將開放銀行國際金融業務分行（OBU）辦理高資產客戶外幣債券買賣，或擔任證券交易的輔助人下單有價證券等業務，期盼鬆綁限制，做大台灣財富管理市場。

她進一步提到，高雄專區試辦成果觀察期約半年至1年，若成效不錯，金管會研議修法或規定，讓試辦業務正式落地。

金管會預計今年3月發布亞洲資產管理中心設立試辦規定，並開放金融機構4月遞件申請，最快7月可正式營運，亞資中心首個示範專區則落腳高雄。

莊琇媛今天於春節記者會說明高雄專區進度，她表示，為完善銀行進駐專區的申請條件及試辦業務範圍，已在1月16日邀集中央銀行、高雄市政府、銀行公會及19家銀行業者召開會議。

莊琇媛表示，高雄專區的會議重點有2，第1是初步開放獲准開辦高資產業務的銀行業者試辦，目前台灣共13家。第2，銀行可以在專區試辦的業務，包括國際金融業務、高資產業務與跨境金融服務。

莊琇媛說明，高雄專區的初步試辦規劃為打造一站式的金融服務，開放銀行國際金融業務分行（OBU） 可以辦理外幣債券的買賣。另外，OBU可以擔任證券交易的輔助人，在國內證券商開立綜合帳戶，代客戶向證券商下單具股權性質的外幣ETF與海外股票。

莊琇媛介紹，OBU可以與非集中交易市場的外幣基金受益憑證及私募股權基金（PE Fund）的發行機構，簽訂委任契約銷售。亦可與境內投信業者簽訂委任契約、銷售私募股權基金等。

莊琇媛指出，試辦重點也包含資金彈性運用，協助招攬開戶、銷售海外分支機構金融商品、客戶資料遞送及對保等跨境金融服務，以及提供包含OBU共同行銷或聯合開戶、家族辦公室等多元服務。

莊琇媛強調，1月16日與會的相關主管機關、地方政府、銀行公會及業者對專區試辦的業務方向均表示支持。金管會也將持續蒐集各方意見，精進銀行進駐專區的規劃，而銀行專區據點的業務試辦成果，原則觀察半年至1年間，期許引入更多投資台灣的資金與機會。

另外，先前有銀行業者提案，盼OBU業務可以取得「證券受託買賣執照」來服務高資產客戶，疑有銀行與證券的跨業爭議問題，引發券商業者反彈。

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證期局長張振山說明，經與券商公會開會、了解內容並評估過，公會認為銀行代理境外債券無意見，不過若是股票或ETF（指數型股票基金），客戶應用券商的綜合帳戶下單。雙方為讓市場範圍做的更大，銀行公會和券商公會都表示支持。

金管會主委彭金隆指出，一開始雙邊的看法不同，經充分溝通、異中求同後形成共識；他也強調，銀行和證券彼此不是競爭而是合作關係，並感謝券商公會，看到未來發展的願景雙方攜手合作，共同為金融市場努力。（編輯：潘羿菁）1140122