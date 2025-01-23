智冠王俊博看好今年優於去年 台鋼入股為加分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北23日電）遊戲通路大廠智冠董事長王俊博今天出席台北國際電玩展表示，旗下網龍至少有1至2款新遊戲，新幹線因代理風險高會有大部分轉為代操遊戲，遊戲點數在東南亞市場成長不錯，看好今年優於去年。

針對智冠2024年董事會改選，市場派網銀國際取得2席，王俊博說，網銀並未干擾智冠的業務，「算是正人君子」；而台鋼集團的榮剛入股智冠，他認為對智冠「是加分」，可讓營運面更廣，若台鋼需要線上下行銷廣告，智冠也可以幫忙。

他表示，全球遊戲市場產值持續成長，台灣玩家對遊戲投入高，2024年手遊市場共貢獻25億美元，居全球第6名，他看好未來台灣遊戲產業將持續成長。

王俊博表示，今年將強化集團虛實整合能力、運動賽事合作，以及跨領域異業結盟，擴大服務範圍。

智冠旗下網龍主要自主研發遊戲，他說，近1、2年網龍一直開發遊戲，今年除了持續推動既有遊戲產品的改版與活動，還將推出2款手遊新作，也將推動旗下知名IP與遊戲作品海外授權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於遊戲新幹線的營運方向，他說，因代理有較大風險，將來會不只有代理，而有一大部分是遊戲代操。新幹線團隊將運用多年來在營運、社群經營經驗，以及創意行銷的企劃，參與開發過程，協助開發商更貼近市場趨勢及玩家喜好。

此外，談到智冠數位點數MyCard在東南亞市場現況，他表示，東南亞地區已串接800款遊戲、約近600多家廠商合作，目前除了東南亞、南美洲地區外，2025年也計劃拓展服務至高潛力的國家和地區。（編輯：張良知）1140123