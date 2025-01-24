本田與日產談整合 傳三菱擬不加入控股公司

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本汽車製造商本田與日產正在協商整合，日媒今天披露，已知三菱汽車正在協調不加入前述2家車廠預計成立的控股公司，擬維持股票上市，且待在日產集團內與2間車廠尋求合作。

本田與日產2024年12月正式簽約，啟動經營整合談判，預計2025年6月談妥並簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產預計成為子公司並下市，但會維持各自品牌。

三菱汽車社長加藤隆雄上月也參加本田與日產宣布啟動談判的記者會，並表示本月底決定是否加盟。

「朝日新聞」報導，三菱汽車的市值僅有本田的1/10左右，三菱汽車即便納入控股公司，與市值較高的本田與日產相比，三菱汽車能選派的董事人數也會受限。三菱汽車相關人士透露，「我們即便加入，也會在（控股公司之中）被埋沒」。

此外，即使日產持有三菱汽車3成左右的股權，是三菱汽車最大股東，但三菱汽車在這個決策也得顧及其他大股東如三菱商事、三菱重工等企業的想法。

倘若三菱汽車隸屬於本田與日產成立的控股公司且讓自家股票下市，就可能變成事實上脫離三菱集團。相關人士透露，「三菱集團目前並未考慮放棄三菱汽車」。

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三菱汽車有意考量三菱集團的想法，做出最終決定。

日本放送協會（NHK）報導，三菱汽車就此發布評論回應，「現階段正在評估各種可能性，還沒敲定，若有應該傳達的資訊，會在適當時機通知大家」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140124