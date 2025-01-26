搶救急凍交易量 房仲業以抽機票、提貨券衝業績

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（中央社記者何秀玲台北26日電）「委託（賣屋）即送好禮五選一，冷氣清潔、居家清潔、除蟲服務、浴室止滑、電子鍋」，在央行去年加強打炒房力道後，房市開始明顯降溫，各大房仲業者為搶救急凍的交易量，紛紛出招盼能吸引客戶，全力衝刺業績。

中央銀行2024年9月祭出第7波選擇性信用管制，堪稱史上最嚴管制措施，雖然後續為免傷及無辜，透過3大協處措施放鬆繼承取得房屋或有實質換屋需求等管制，仍造成房市交易量萎縮。

房仲業者為衝刺業績，除了送服務和商品外，部分房仲更大手筆送提貨券或抽機票、iPhone 16手機，也有房仲與大型壽險公司合作，協助成交客戶申辦房貸。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺接受中央社訪問時表示，近期房仲平均成交量確實出現萎縮，要吸引客戶委託賣房或買賣雙方成交，「送的東西比以往更大」，盼活絡買氣。

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑受訪表示，目前房地產市場正經歷一波整理，可看到有些房仲業採取激勵客戶措施，試圖刺激買氣。「現在市場沒有交易量的關鍵，並非沒有案源，是沒有價格，價格讓消費者不願意進來市場。」

他表示，帶動消費者買房最重要的引擎，一是貸款程序，其次是自備款及貸款利率；央行去年祭出第7波信用管制，已形成進場購屋的負擔，「所以他們（客戶）寧可觀望。」要鼓勵更多屋主拿房子出來賣，也確實有難度。

永慶房屋去年10月宣布與大型壽險公司合作，提供成交客戶專屬的房貸優惠專案。他說，房貸申辦速度須視壽險公司審件速度而定，近期發現推出方案後，看屋者明顯增加，確實催出買氣。

信義房屋表示，近期委託信義房屋服務，期間達一定天數，可選相關居家服務還有電子鍋等多選一，希望刺激賣屋和看屋動能，而賞屋民眾也能抽賞屋禮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年將持續強化服務，不同檔期、不同區域店面會提供專任委託或是成交禮，包括今年2月底前簽專任委託或成交，皆可以抽機票。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在房市趨冷情況下，為了吸引買方客戶的目光，中信房屋2024年第4季推出抽iPhone 16手機的行銷活動，在中信房屋加盟店簽訂「買賣契約書」並完成交易，無論建物或土地，且選擇使用「中信房屋交易安全制度」的買方客戶，即可參加抽獎。

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東森房屋營運長胡淑惠表示，現在以剛性需求客戶為主，為了刺激來客，結合東森購物的資源，推出成交抽大獎活動，最大獎為東森購物提貨券新台幣8萬元。

此外，東森房屋也推出買賣雙方皆由東森房屋直營門市仲介成交，不限成交金額，買賣雙方各送1萬元東森E幣。她表示，通常透過活動刺激都會增加與客戶的互動率，近期委託件數更有20%成長。（編輯：張良知）1140126