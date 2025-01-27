美國降息資金回流 壽險業界看好新契約保費連2紅

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（中央社記者謝方娪台北27日電）美國進入降息循環，保險對市場資金吸引力自谷底翻揚，繼2024年整體壽險業新契約保費收入黑翻紅、一舉寫下雙位數年增率後，壽險業界看好利變型及分紅保單熱度延續至今年，全年新契約保費有望連2紅。

受惠美國啟動降息及資本市場多頭，傳統型壽險、投資型壽險及投資型年金險2024年買氣明顯轉佳，帶動壽險業新契約保費收入一掃2023年陷入17年低點陰霾，據壽險公會統計，2024年全年整體壽險業新契約保費收入達新台幣8418.14億元，年增25.4%。

先前美國急速升息導致市場資金瘋狂流向債市，保險在銀行通路難賣、進入銷售急凍期，直到2024年起銀保通路業績方展現復甦跡象。隨市場預期美國利率將逐步向下，壽險業界普遍看好利變型保單買氣加溫可望延續至今年，甚至有大型壽險公司樂觀預期將有雙位數成長。

一家大型壽險高層說，美國利率往下走，利變型保單宣告利率對客戶吸引力就會上升，2024年起市場上主要壽險公司皆已開始調升宣告利率搶保費，雖然美國聯準會（Fed）今年可能步入緩降息，但整體降息基調不變，預期利變型保單戰場將延續至今年。

根據保發中心調查，壽險業高階主管預測今年市場主力保單為利變型壽險、投資型保單、健康險及傳統型壽險，且有近9成壽險業高階主管均預期今年利變型壽險業績相比2024年將呈正成長，其中有39%預期利變型壽險新契約保費年增率可望達5%為最大宗。

另一家壽險主管認為，富邦人壽重新開賣分紅保單後，在業務大軍加持下，持續做大分紅保單市場，2025年估將持續展現成長動能，另目前業界維持保誠人壽、富邦人壽及法巴人壽3家耕耘分紅保單，其餘本土大型壽險公司2025年動向、是否跟進值得觀察。

展望今年投資型保單市況，該家壽險主管提到，就目前各個預測機構看，2025年國際主要經濟體都將持續展現成長動能、陷入衰退風險相對低，對投資型保單買氣審慎樂觀，惟2025年投資市場最大變數在於美國新任總統川普決策動向，資本市場波動性必定比2024年高，可能左右投資型保單買氣。

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雖然壽險業界高層普遍看好今年整體新契約保費收入可望連2紅，但業者亦直言，2024年有一大主因為比較基期低，讓新契約保費年增率一舉衝高至逾2成，今年成長動能可能不如2024年，估年增率將落在5%上下，全年新契約保費收入要重返兆元有相當難度。

金管會拍定國內保險業於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，因應新制，壽險業商品結構轉型勢在必行，近年已逐漸轉向高CSM（合約服務邊際）、保障型商品靠攏，過往年年吸金破兆元榮景已走入歷史。根據壽險公會統計，自2021年後，壽險業新契約保費收入已連3年低於兆元。（編輯：潘羿菁）1140127