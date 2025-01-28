AI類股賣壓拖累日股連跌2天 亞股收盤走勢分歧

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（中央社香港28日綜合外電報導）中國人工智慧（AI）公司DeepSeek引發業界大地震，掀起外界對美國科技業巨擘的巨額投資產生質疑，美國股市昨天爆出拋售潮，日本科技股今天跟進重挫，亞洲股市收盤走勢分歧。

法新社報導，DeepSeek近期發表的R1聊天機器人既展現看來與美國AI領先產品匹敵的能力，所需成本又只要美國公司已投入資金的一小部分，引爆業界震撼。

華爾街股市昨天應聲湧現賣壓，AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價收盤大跌17%，市值蒸發達5000多億美元。東京股市AI類股今天再受拖累，連續第2天挫低。

過去一段時間，尋求任何AI機會的投資人不惜投入大量資金，而輝達則一直是引領這股投資熱潮的突出業者，股價在5年內暴漲約1900%。

但DeepSeek的出現，使得美國知名聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的創辦人暨執行長阿特曼（Sam Altman）如今也以「令人印象深刻」形容對手。

美國另家晶片製造商博通（Broadcom）股價昨天也應聲大跌17.4%，終場那斯達克指數挫低3%多，標普500指數收跌逾1%。

東京股市今天連續第2天籠罩賣壓，收盤下滑1.4%。其中AI類股包括愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）和迪思科（Disco）股價分別跌逾11%、5.7%和近3%，昨天已大跌逾8%的軟體銀行（Softbank）今天再挫5%多。

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其他亞洲股市則走勢分歧，由於農曆新年長假即將展開，使得交易較清淡。今天包括上海、台北、首爾和雅加達股市皆休市。

香港股市今天收盤小漲0.1%，新加坡、曼谷和孟買股市也收高。但雪梨、威靈頓和馬尼拉股市則收跌。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140128