加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

AI類股慘摔 台股盤中下挫900點

2025/2/3 11:30（2/3 11:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股3日一度重挫逾千點，最低達22502.2點，失守半年線約22604點，盤中跌勢稍微收斂至約900點。（中央社檔案照片）
台股3日一度重挫逾千點，最低達22502.2點，失守半年線約22604點，盤中跌勢稍微收斂至約900點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）春節休市期間中國人工智慧（AI）公司DeepSeek逆襲、美國總統川普宣布將調高關稅，台股今天一度重挫逾千點，最低達22502.2點，失守半年線約22604點，盤中跌勢稍微收斂至約900點；權值股台積電下挫逾6%，廣達等多檔AI類股跌停。

11時24分左右，台股加權指數為22635.24點，下跌890.17點，跌幅3.78%，成交值新台幣3382.78億元；電子類股重挫約5%，金融類股跌0.45%，代表中小型股的櫃買指數下挫超過3%。

電子類股賣壓沉重，晶圓代工廠台積電盤中最低1060元，跌幅超過6.6%；鴻海最低163.5元，挫逾9%。宏達電年前宣布部分HTC XR的研發團隊將加入Google，今天股價打入跌停板53.3元鎖住。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國新創公司深度求索（DeepSeek）近期推出標榜低成本的模型，引發外界對打造AI模型是否還需投入大規模資金的討論。AI概念股今天股價全面慘摔，廣達、緯穎、勤誠、台光電、雙鴻、奇鋐皆打入跌停板，緯創下跌超過9%，英業達挫逾8%。

與AI伺服器題材關聯較低的類股成為資金避風港，IC設計廠聯發科盤中小漲逾1%，電腦品牌廠宏碁、華碩分別上漲2.6%、5.6%，電競大廠微星勁揚逾7%。（編輯：楊蘭軒）1140203

#Google
#川普
#宏達電
#宏碁
#微星
#緯穎
#鴻海
#台股
#台積電
#華碩
#廣達
#晶圓代工廠台積電
延伸閱讀
AI及關稅利空罩頂 股匯雙挫新台幣摔回33元狂殺逾3角川普關稅戰開打 日經225開盤挫千點韓股跌逾2.15%川普欲對台積電徵關稅 美專家：反加速美科技業外移DeepSeek為何震撼美股、與OpenAI技術差多少？QA一次看金龍年台股大漲5429點 平均每戶股民賺136萬元
川普
台股開市重挫 證交所：AI應用沒改變台廠有機會受惠台電千億撥補落空 4月民生電價面臨調漲壓力
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI與關稅戰雙利空 台股蛇年開盤一度重挫千點
102
更多編輯台推薦新聞：