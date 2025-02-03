六都1月買賣移轉棟數重挫 新北市衰退幅度最大

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（中央社記者何秀玲台北3日電）根據六都地政局今天公布今年1月建物買賣移轉棟數，總計1萬4226棟，為2023年1月以來最低，月減33.7%，年減43.2%，各大都會區不分南北皆大幅萎縮；其中，新北市1月量能年減50.5%，直接腰斬，衰退幅度為六都之最。

觀察1月六都買賣移轉棟數，分別為台北市1604棟，月減35.1%、年減44.5%；新北市2862棟，月減37.7%、年減50.5%；桃園市2789棟，月減36%、年減36%；台中市3249棟，月減30.1%、年減39.5%；台南市1380棟，月減32.1%、年減44.3%；高雄市2342棟，月減29.8%、年減43.6%

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行去年9月啟動第7波信用管制，使全台買方出手更加謹慎，歷經疫情後多頭，賣方對價格仍有所堅持，買賣雙方認知拉大，加上1月底適逢春節假期，工作日大減，交易量明顯下滑。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市1月移轉棟數年減50.5%，即交易量形同腰斬，新北市重劃區議題濃厚區域如新莊、三重、板橋及淡水等處，過去單月移轉棟數輕鬆破500棟，今年1月移轉棟數卻皆僅約200至300餘棟，顯示主打剛需買盤、首購族群區域，受央行第7波信用管制衝擊，年輕買方對市場頗為觀望，加上區域近年隨疫情後房市多頭而大幅起漲，讓首購族購屋腳步相繼放緩。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，自去年央行祭出第7波信用管制後，市場量縮趨勢鮮明，加上國際間關稅戰再起，牽動全球物價水位與台灣的科技業發展，展望蛇年整體買氣偏保守，若政策沒太多變化情況下，估2025年全台買賣移轉量，可能面臨30萬棟保衛戰。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，展望2025年銀行房貸水位警報尚未解除，央行是否會再次升級信用管制措施，也影響買方心態。此情況下，第1季交易量能恐難見起色，若後續房貸問題得到緩解，市場買氣有望出現回溫。縱觀2025年，現行政策沒大幅調整前提下，預估全年買賣移轉棟數將落在28至30萬棟上下。（編輯：張均懋）1140203