AI與關稅戰雙利空 台股蛇年開盤一度重挫千點
2025/2/3 09:07（2/3 09:30 更新）
（中央社記者吳家豪台北3日電）在中國AI公司DeepSeek與川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股蛇年開市補跌，今天一度重挫逾千點，最低達到22502.2點，失守半年線約22604點。
電子類股賣壓沉重，權值股台積電早盤最低1060元，下跌超過6.6%；鴻海挫逾9%，最低163.5元。（編輯：潘羿菁）1140203
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