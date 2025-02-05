台積電領軍 台股勁揚367點收23161點站上所有均線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北5日電）美股4日收紅，加上台積電股價今天強勢反攻，台股跳空開高，指數一度漲逾400點，終場收在23161.58點，上漲367.62點，漲幅1.61%，成交金額新台幣3493.4億元。

電子股上漲1.83%、金融股走揚0.82%；代表中小型股票的櫃買指數也上揚1.71%。

台積電開高後維持高檔整理，終場以1110元作收，上漲15元。法人表示，美國總統川普宣布暫緩徵收墨西哥和加拿大等地區關稅，市場對於貿易戰處於觀望態度，需觀察對於後續台股表現的影響。

其他權值股包括鴻海上漲6元，站回170元，收171元；聯發科上漲35元、收1525元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被動元件今天表現亮眼，國巨今天股價收569元，漲幅6.55%；蜜望實、華容、越峰，分別以32.1元、16.7元、26.8元攻上漲停。

機器人概念股今天走揚，包括台灣精銳、大銀微系統、IKKA-KY、研華、亞光、和椿和全球傳動分別以850元、160元、139.5元、412.5元、176元、120元、53元攻上漲停。（編輯：楊蘭軒）1140205