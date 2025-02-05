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1月外資持股市值占比續升至近44% 探同期次高

2025/2/5 17:35
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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布，整體外資1月維持淨匯入基調不變，但淨匯入力道收斂至8.11億美元，截至1月22日台股龍年封關日整體外資持有台股市值占比走高至43.69%，探史上同期次高，僅次於2021年。

金管會今天揭露，今年1月陸資淨匯入0.02億美元、外資淨匯入8.09億美元，合計整體外資1月淨匯入8.11億美元，已連2個月呈現淨匯入，但淨匯入力道相比2024年12月大幅收斂。

在整體外資維持淨匯入基調下，截至今年1月底止，整體外資累計淨匯入餘額續升至2841.23億美元，折合約新台幣9兆2857億元資金動能在台灣。

受美國總統川普新政不確定性及市場延後對美國降息預期影響，1月外資操作相對謹慎，策略採先落袋為安、轉賣超台股，合計整體外資1月賣超上市櫃股票達新台幣313.02億元。

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不過，1月22日台股龍年封關收紅，帶動整體外資持有台股市值占比續走高至43.69%，探史上同期次高，僅次於2021年1月的44.61%。

對於台股基本面，金管會表示，2024年台股本益比為21.29倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.46%，2024年國內上市櫃公司經營亮眼，累計營收達43.46兆元，創歷年最高，年增13.02%。（編輯：林淑媛）1140205

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