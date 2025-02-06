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傳產股走強 台股漲155點收23316點

2025/2/6 13:51（2/6 14:17 更新）
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台股6日上漲155.02點，收在23316.6點。（中央社檔案照片）
台股6日上漲155.02點，收在23316.6點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北6日電）塑膠等傳統產業股紛紛走強，帶動台股今天持續反彈，指數終場上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。

台塑、南亞和台化震盪收高，推升塑膠類股指數上揚1.62%。電纜、造紙類股指數同步上揚逾1%，機電和橡膠類股指數上漲逾2%，玻璃類股指數勁揚達6.56%。傳統產業股為盤面多頭指標。

和椿盤中股價強攻漲停，達132元，創下新天價，終場仍收在131.5元，帶動包括全球傳動、大銀微系統等機器人概念股走高。

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台積電今天收在1115元，上漲5元，貢獻大盤約40點。鴻海、廣達及台達電等權值股紛紛收漲，電子類股指數上漲0.54%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，大盤指數繼5日站上各期均線後，今天進一步上揚，不過反彈量縮，量價結構欠佳，仍難以確認未來走向。美國川普政府關稅政策是近期市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1140206

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黃國偉
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