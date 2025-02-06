滙豐集團：65%台灣企業家無接班傳承規畫

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（中央社記者羅元駿台北6日電）滙豐集團今天發布「全球企業家財富報告」指出，有65%台灣企業家尚未制定傳承接班計劃，其中創業第一代企業家，高達78%者未規劃，與美國、英國企業家近6成有安排接班規劃的趨勢不同，顯見台灣許多企業家未將跨世代財富規劃，視為首要任務。

滙豐報告顯示，近9成的台灣企業家對個人財富成長保持樂觀，不過在探討企業接班議題，滙豐進一步分析，對於台灣企業家而言，制定接班計畫最主要挑戰在於維持業務延續性、找到合適的接班人及稅務規畫。

滙豐（台灣）私人銀行負責人陳怡婷表示，台灣許多企業家尚未將跨世代財富規畫視為首要任務，凸顯出專業財富規畫專家的重要性，透過量身訂制最佳財富管理解決方案，確保企業家創造的財富能透過適當的架構和策劃傳承給下一代。

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報告也指出，台灣企業家最關注的議題是氣候變遷、占比為25%，通膨為22%，另有21%則擔心區域間的地緣政治衝突。

滙豐2024年全球企業家財富報告為針對台灣、美國、英國、法國、瑞士、新加坡、印度、香港、中國和阿拉伯聯合大公國等10個市場，合計1798名高淨值和超高淨值企業家進行的調查，其中包含144名台灣企業家。（編輯：潘羿菁）1140206