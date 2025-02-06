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華碩新AI手機銷量拚增3成 美關稅對策評估中

2025/2/6 17:23
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（中央社記者吳家豪台北6日電）電腦品牌廠華碩今天在台灣發表Zenfone 12 Ultra智慧手機，整合高通神經處理器（NPU）及Meta語言模型，強化裝置端的人工智慧（AI）功能，看好銷量將較前一代成長30%。

華碩手機全球營銷處長張舜翔表示，Zenfone 12 Ultra將以台灣、日本及歐美市場為主，也會銷往部分東南亞國家。由於Zenfone 12 Ultra在中國組裝，中央社記者詢問如何因應美國對中國產品加徵10%關稅，張舜翔表示，這部分還在研究，無論是更改產地或調整售價，都還沒有決定。

他提到，華碩集團先前打造繁體中文版大型語言模型「福爾摩沙大模型」，Zenfone 12 Ultra是第一個導入的華碩產品，增加台灣文本的訓練，並深度整合高通Qualcomm Hexagon NPU和Meta Llama 3 8B語言模型，大幅提升繁體中文處理能力。

張舜翔說，華碩預計今年下半年把福爾摩沙大模型導入電競手機ROG Phone 9，也在評估導入其他類型產品，例如個人電腦和筆記型電腦。

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華碩全球副總裁林宗樑表示，2014年華碩第一支Zenfone上市，經過多年努力，終於在台灣Android高階市場（售價新台幣2.5萬元到3萬元）賣進前2名，一路走來並不容易。Zenfone 12 Ultra提供更多AI實用功能，看好銷量將比前一代成長30%。

Zenfone 12 Ultra內建AI錄音筆記2.0、AI文章摘要、AI檔案摘要等功能，支援雲端和地端自由切換，不僅可將語音轉換文字，還能辨識發話者，更精準摘要內容及翻譯多種語言；也可在瀏覽器、App或手機中的PDF、TXT和Word文件快速生成摘要。（編輯：林家嫻）1140206

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