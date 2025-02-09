輝達H100助陣 台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

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（中央社記者張璦台北9日電）台灣力拚成為AI之島，國科會規劃運用輝達（NVIDIA）H100 GPU打造新一代AI超級電腦，接棒「台灣杉二號」，並預計今年5月先開放16 Petaflops的算力服務，目標分年分期擴大至100、200 Petaflops，加速生成式AI、通用性AI運算與應用落地。

國科會轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，是台灣高速計算設施關鍵樞紐，建置多台不同架構的超級電腦，以因應物理、化學、數學、大氣科學、工程、生命科學等大型科研領域的泛用運算，或人工智慧（AI）運算，並開放產官學研界申請使用。

其中，AI任務專用的運算主機為台灣杉二號（Taiwania 2），具備9 Petaflops算力（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），提供巨量資料處理、深度學習等AI運算研發與服務。

台灣杉二號2018年建置時的主機架構設計與國際趨勢同步，主要採用輝達 V100 GPU（圖形處理器），不過，考量AI發展及需求日益蓬勃，加上GPU規格愈來愈進步，國科會推動「新一代高速運算主機與AI評測環境建構計畫」，打造台灣杉二號的接班人。

根據國網中心規劃，今年5月將先開放以16 Petaflops（Rpeak理論效能值）進行規劃建置的新一代AI超級電腦，由於尚在建置中，因此目前還未命名，規格方面，以GPU為主架構，並將採用輝達H100；國網中心並將逐步擴充新一代AI超級電腦的算力，目標分年分期達到100甚至是200 Petaflops的運算能量，最終規模端視核定經費而定。

官員表示，即將上線的新一代AI超級電腦將可協助加速生成式AI、通用性AI運算以及應用，再加上繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），整合為一站式AI開發雲端服務平台，提供算力、大型語言模型基底，降低台灣產業導入大型語言模型的軟硬體開發成本。

官員指出，透過此一站式平台，各領域業者可依據不同需求投入自有資料，開發出自身內部的知識庫、行政助理等應用，加速AI產業化、產業AI化，強化台灣主權AI。

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除AI運算任務專用的GPU架構超級電腦，國網中心也設有以CPU（中央處理器）為主架構的超級電腦，用於各類型科研所需的高效能計算工作，包括台灣杉三號（TAIWANIA 3）以及創進一號（Forerunner 1）。

國科會規劃，在晶創台灣方案、大南方新矽谷推動方案的挹注下，台灣公部門算力預計將在2029年達到480 Petaflops，包含AI運算GPU超級電腦、大型科研運算CPU超級電腦的算力；若進一步加計民間企業投入的資源，預估2029年台灣總算力有望超過1200 Petaflops。（編輯：林淑媛）1140209