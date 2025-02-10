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受惠新客戶技轉與量產專案 保瑞1月營收創同期次高

2025/2/10 10:15
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（中央社記者何秀玲台北10日電）生技股王保瑞藥業今天公告1月營收為新台幣16.36億元，年增33.59%，創歷年同期次高，受惠於CDMO（委託開發與製造服務）業務有多個新客戶技轉與量產專案，美國馬里蘭州無菌注射廠營運表現也突出。

保瑞表示，但因台灣CDMO業務占比較大，1月遇農曆新年工作天數較少，因此對於竹南廠業務產生一定影響，公司預計於2月加速完成新客戶技轉與導入進程，確保達成客戶的目標送件時程。

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保瑞也提到，考量去年春節時間點較晚，CDMO業務1月營收已達成去年1至2月合併營收的6成以上，表現不俗。

美國市場藥物銷售部分，保瑞持續擴展特殊藥局專科通路的市占率，預期此成長動能將逐季增溫。儘管部分產品面臨市場競爭與價格波動，但公司仍持續執行新產品上市計劃，例如去年11月領證，用於肌肉失養症Deflazacort上市，此舉將有助於優化產品組合，推升今年與中長期的營運成長。（編輯：楊凱翔）1140210

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