特力屋辦理現金增資 目標3年內IPO

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）特力集團今天公告，特力屋辦理現金增資，配合子公司特力屋未來股票上市櫃計畫，母公司特力放棄認購，持股比例將降為72.92%，特力屋預計3年內公開發行（IPO），最快明年登資本市場。

特力集團今天公告，為配合子公司特力屋未來股票上市櫃計畫，特力董事會及重要子公司力秋公司董事長決議放棄認購子公司特力屋現金增資股份，由公司全體股東認購。

根據公告，特力屋現金增資發行普通股2600萬股，每股面額新台幣10元，發行總金額2.6億元，每股發行價格為38元，募集資金總額為9.88億元。

特力指出，除依公司法第267條保留15%股份、共390萬股由員工承購，其餘85%、共2210萬股原本是由特力屋原始股東認購，但考量特力屋未來股票上市櫃計畫，原始股東放棄認購，全數洽公司符合資格的股東優先認購。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特力說明，特力屋預計增資後，實收資本額將由7億元增加為9.6億元，特力持股將由100%降為72.92%，不影響對特力屋控制力。

特力屋1月營收為9.6億元，占集團零售事業營收比重68%，特力屋目前分店數有28間大店、35間社區店，合計63間，今年預計再開6家社區店。特力表示，零售事業將持續優化產品組合與服務體驗，因應市場趨勢，維持業績穩健成長動能。（編輯：林家嫻）1140211