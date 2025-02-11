房仲：2024年房地合一稅首破千億元 1月創24個月新低

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（中央社記者何秀玲台北11日電）信義房屋根據財政部房地合一稅收統計，2024年房地合一稅收爆量，為房地合一稅2016年上路以來，首次突破新台幣千億元，達1007.2億元，反映房市交易熱絡與出售不動產的業主資產大幅增值。

今年1月開始反應市場交易量縮，加上農曆春節效應，個人房地合一稅收大幅量縮，剩下20.4億元，寫下近24個月以來新低紀錄，年減33%，月減近80%。

信義房屋今天發出新聞稿指出，房地合一稅在2016年1月上路，新制自2021年7月1日起施行，為防止個人短期炒作不動產，延長個人短期交易的持有期間，居住者個人交易持有2年以內房地出售，稅率為45%；持有房地超過2年，未逾5年者出售，稅率為35%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據財政部房地合一稅收上路後統計資料，2019年前每年總稅收皆不到100億元，2020年起開始破百億元，總稅收為151.3億元‘2021年總稅收為322.4億元、2022年總稅收為553.8億元、2023年總稅收617.3億元、2024年總稅收1007.億元。

曾敬德表示，2024年房地合一稅收大增，反映2016年後取得不動產的屋主，房價出現一波大漲，加上2024年在央行祭出管制前，房市交易暢旺，帶動房地合一稅收大幅增加，不過從2024年第4季以來房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。

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此外，以今年六都1月房地合一稅收來看，台中市仍是稅收王，不過1月僅剩下4.8億元，其次是新北市剩下4億元、台北市2.3億元、桃園市2.2億元、高雄市3億元，台南市跌破億元剩下7100萬元。

曾敬德表示，若房地產交易持續量縮，2024年千億元稅收可能是短期的歷年高點，建議民眾還是做好節稅規劃，並且充分了解節稅規定。（編輯：張均懋）1140211