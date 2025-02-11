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存款增額爆大量 銀行不動產放款比率探7個月新低

2025/2/11 19:47
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（中央社記者謝方娪台北11日電）2024年12月國銀存款水位單月暴漲逾新台幣7000億元，探史上單月新高，若依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率一舉降至26.44%，探近7個月新低，僅星展（台灣）銀行不動產放款比率高掛29%以上。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條。

金管會今天公布，截至2024年12月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達15.16兆元，月增0.05兆元，存款總餘額及金融債券發售額大增至57.33兆元，月增0.73兆元。

按銀行法第72條之2規定計算，2024年12月底銀行不動產放款平均比率下降至26.44%，探近7個月新低，月減0.26個百分點。

不過，比率在29%以上銀行終止連3個月掛零，月增1家，即星展（台灣）銀行；比率在28%至29%區間的銀行僅1家，月減4家，比率在27%至28%的銀行共11家，月增1家。

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金管會銀行局副局長侯立洋說明，銀行依銀行法第72條之2規定計算的不動產放款比率，會受分子、分母變動影響，整體而言，2024年12月銀行不動產放款比率分子、分母呈現微幅上升，但分母增幅高於分子，因此比率轉降。

侯立洋指出，星展（台灣）銀行不動產放款比率分子、分母同步下滑，因分母下滑得較分子劇烈，導致不動產放款比率跳升至29%以上。金管會資料顯示，2024年12月星展（台灣）銀行存款月減243億元，減額居國銀第2大。（編輯：張均懋）1140211

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#侯立洋
#星展
#銀行法第72條之2
侯立洋
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