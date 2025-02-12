華勝-KY擬3月中旬上市 擴充泰國廠因應關稅變數

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）車用裝飾件廠華勝-KY今天表示，積極擴充美國和東南亞市場，因應全球布局與關稅變數，擴充泰國廠產線，預計今年底至2026年第1季量產交付。受惠北美市場，華勝-KY預期2年後中國以外海外市場業績占比提升至3成。

華勝-KY將於3月中旬上市，今天下午舉行上市前媒體交流會，展望未來成長動能，財務長朱中平表示，在美國布局智慧型閱讀燈模組，在東南亞布局車用星空頂和投影燈應用，因應智慧座艙應用趨勢，華勝-KY布局智慧型律動式LED變色氛圍燈系統方案，已獲中國電動車廠蔚來、通用、奇瑞等客戶採用。

在產能布局，朱中平指出，華勝-KY在北美地區銷售和產品品項持續增加，泰國既有廠房產線不敷使用，因應客戶需求和降低全球貿易戰風險，公司擴充泰國產線，預計今年底至2026年第1季量產交付，未來3年也規劃再擴充泰國廠產能。

談到美國總統川普關稅變數，朱中平表示，2023年華勝-KY就已接受部分客戶訊息，不能在中國生產，華勝-KY持續擴充泰國廠產能，可因應關稅變數。

在整體中國以外海外市場布局，朱中平指出，2024年海外市場業績占比提升至15.5%，預期2年後，海外市場占比可提升至3成，主要是北美市場帶動。

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根據資料，華勝工廠設於2003年，KY控股成立於2017年，集團營運總部位於中國浙江省平湖市，生產基地以浙江平湖及泰國為主，在墨西哥、美國、上海、台灣等地設有營運據點。

華勝-KY主要從事車用LED氛圍燈光電、車用內外飾件等產品研發製造，主要市場在中國大陸，占比達到9成，當地客戶以合資及自主品牌客戶為主，包括理想、蔚來、小鵬、奇瑞、長城等，歐美日等市場客戶包括福特（Ford）、通用（GM）、豐田（Toyota）、本田（Honda）等車廠。（編輯：林家嫻）1140212