聯詠：第1季表現可望優於季節性水準 營收看增8%

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（中央社記者張建中新竹12日電）聯詠預期，第1季營運表現可望優於傳統季節性水準，季營收將達新台幣260億至272億元，將季增3%至8%。

聯詠今天下午召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。聯詠第4季營收252.63億元，季減9.34%，主要受到消費性電子產品進入需求淡季，以及年底廠商調控庫存影響。

隨著產品組合變動及金價成本上漲，聯詠去年第4季毛利率39.51%，較第3季下滑0.23個百分點，稅後淨利48.01億元，季減8.69%，每股純益7.89元。

聯詠2024年總營收1027.88億元，年減6.92%，毛利率40.35%，較2023年同期下滑1.5個百分點，稅後淨利203.42億元，年減12.76%，每股純益33.43元。

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展望未來，聯詠總經理王守仁表示，由於中國大陸各省推出舊換新的補貼政策，以及因應關稅不確定性提前拉貨，刺激電視、平板電腦和手機需求，2025年第1季營運表現可望優於傳統季節性水準。

王守仁預估，第1季營收約260億至272億元，毛利率約37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%。大尺寸面板驅動IC成長幅度最大，系統單晶片產品次之，中小尺寸面板驅動IC增幅較低。（編輯：林家嫻）1140212