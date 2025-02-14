若美晶片法補助條件改變 環球晶：重新估算調整因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普宣告將祭出對等關稅，牽動產業全球布局。環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭今天表示，環球晶在美國有3座廠，將有比較好的因應對策。另有媒體報導，傳出白宮擬尋求重新談判美國晶片法補助條件，徐秀蘭說，目前尚未接獲通知，如果要修改條件，環球晶會重新估算因應調整。

環球晶與中美晶今天舉行媒體交流會，對於川普祭出「對等關稅」，徐秀蘭表示，關稅對於全球經濟的衝擊難以預測，不過，環球晶因為有國際布局的關係，將會有比較好的因應對策。

至於美國投資，徐秀蘭指出，美國有優點也有缺點，有市場，但成本相對比較高，對於半導體業不同領域，包括矽晶圓、晶圓代工和封測廠衝擊影響不一樣，應進一步細算。

徐秀蘭說，環球晶2022年即投入美國擴產，是長遠的投資規劃，目前投資計畫沒有改變。環球晶的方向與美國的政策不謀而合，就是以在地供應給美國所有的晶圓代工廠和整合元件製造（IDM）廠。

據外媒報導，傳出晶片法案補助條件可能會重新調整，對此徐秀蘭表示，目前環球晶尚未收到通知要修改條件，美國投資一切依計畫進行，如果有修改條件，則會重新估算因應調整，會持續與美國保持緊密聯繫。

徐秀蘭指出，環球晶美國擴產在未來1、2個月內將達成第一階段里程碑，屆時將會遞交相關文件，只是補助金是否會受到影響，仍待觀察，

環球晶美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC（MEMC）最高可獲得美國晶片法案4.06億美元的直接補助，將用於支持環球晶圓位於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市的先進半導體晶圓廠40億美元投資計畫。

GWA將於2025年上半年起成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠；MEMC於2025年上半年將生產12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓。

展望今年，徐秀蘭說，2024年矽晶圓產業很辛苦，全球出貨量與營業額皆下滑，預期2025年出貨面積和營業額可望比2024年好。第1季應是今年營運谷底，隨後將逐季攀升，並期望每季都較去年同期成長，下半年將較顯著成長。

透過 Google News 追蹤中央社

徐秀蘭表示，矽晶圓產品尺寸越大，需求越好，12吋晶圓最好，其次是8吋晶圓。應用方面，工業和車用需求相對較弱。

徐秀蘭說，今年半導體矽晶圓與太陽能業務皆可望逐季攀升，其中，中美晶逐步擴展售電業務，預期今年售電業務將可貢獻新台幣10億元業績，2025年業績也將優於2024年。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1140214