台廠赴美挑戰高 李詩欽：產業不能只關注最低成本

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（中央社記者劉千綾台北14日電）美國總統川普關稅政策牽動供應鏈版圖變化，電電公會理事長李詩欽表示，以美國市場為主的大型企業可能增加對美國投資，雖然生產成本提高，但產業布局不能只有關注最低成本，也須考量對市場貢獻度和提升競爭優勢，台灣作為晶片產業鏈的一環，也會持續貢獻所能。

川普（Donald Trump）今天公布課徵對等關稅藍圖，再點名台灣搶走美國晶片生意，市場也傳出美國推動台積電與英特爾合資，外界關注政府和產業如何因應川普貿易戰等衝擊。

因應川普關稅政策，李詩欽今天出席114年工商團體春節聯誼受訪表示，以美國市場為主的大型企業可能增加對美國投資，雖然台廠赴美投資面臨成本壓力等挑戰，但產業全球布局的過程，不能只有關注最低成本，也須衡量對市場貢獻度以及提升競爭優勢，在更好的獲利基礎之下，產業對員工和社會有更好的回饋。

至於川普認為台灣偷走晶片產業，李詩欽表示，台灣是晶片產業鏈的一環，會持續貢獻所能，表現也受全球肯定，台廠未來也要穩住腳步、加強腳步，供應鏈布局面對川普政策、戰爭和極端氣候等變化，產業運作皆受到影響，他也期待產業環境更加穩定。

商業總會理事長許舒博受訪表示，台積電移動到美國設廠可以分散市場，不過台積電以台灣為中心、以台灣為本是台灣人的驕傲，也是台灣經濟最大的重點，不可能把整個台積電遷移到別的地方。

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許舒博表示，假使台積電全面出走，相關供應鏈也會出走，這對台灣衝擊非常大；假如最後高科技產業被課徵高額關稅，台積電也必須留在台灣，因為需要晶片的主要是美國產業，台積電可以提高晶片售價，以使用者付費為原則，川普關稅政策對台灣產業的壓力不是那麼大。

不過，許舒博指出，川普政策仍有許多變數，現在採取因應措施還太早，應該等到川普政策確定後，再來思考如何應對。（編輯：張均懋）1140214