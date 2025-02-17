台灣金聯：雲林萬有紙廠15公頃土地 32億元售出

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（中央社記者張璦台北17日電）台灣金聯今天表示，雲林北港工業園區（原萬有紙廠）15公頃土地，在春節後有買方提出要約金以32億元申購，台灣金聯已完成內部審議程序，同意以該價格出售；買方規劃，順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售給中小型企業或廠商使用。

由台灣金聯資產管理股份有限公司持有、位於雲林北港的15公頃工業用地 （原為萬有紙廠），經過多年拆除廢棄廠房、機器設備、大煙囪及清運廢棄物與整地後，於最近2年間歷經3次公開標售流標（公告底價新台幣32.3億元）。

台灣金聯指出，114年1月15日最後一次流標後，經多方洽訪尋找買主，終於在春節後有買方提出要約金以32億元申購，台灣金聯並於上週完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來1個月內完成簽約。

台灣金聯表示，本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房的開發及交易實績不少；買方並稱等順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

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台灣金聯指出，買方看準台商因應川普2.0回台設廠的需要、政府前瞻產業政策、台灣產業及經濟將持續進化與發展，廠商對工業用土地的需求仍然殷切。

台灣金聯指出，由此出售案過程顯示，台灣金聯對於土地資產的處分一直兼顧產業發展、市場需求、合理市價、政策落實及股東權益，並秉持公開透明的態度處理；相信此案大面積土地未來能改善北港地區的就業環境，建廠可衍生龐大商機及增進地方政府稅收，帶動當地產業升級、降低設廠土地成本、增進民眾工作機會等多贏局面。（編輯：張均懋）1140217