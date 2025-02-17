吳田玉：AI加劇全球各國競爭 供應鏈重組更激烈

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（中央社記者鍾榮峰馬來西亞17日電）日月光半導體執行長吳田玉今天表示，人工智慧（AI）將改變全世界，由於地緣政治影響，供應鏈區域重組變化將更激烈，儘管硬體發展將成為瓶頸，不過DeepSeek加速AI應用，可帶動硬體需求。

他預期，AI發展將加劇國與國競爭，世界主要國家積極爭奪AI產業領導權和供應鏈安全管理主導權，供應鏈重組變化只會愈來愈劇烈。

日月光半導體下午向台灣媒體開放並介紹馬來西亞檳城廠區，展望未來全球半導體封裝測試市場規模，吳田玉引述數據預期，到2029年全球半導體封測潛在市場規模（TAM）可到1800億美元，若從封測委外（SAM）角度來看，預估2029年規模可到900億美元。

吳田玉指出，目前全球後段封測專業委外代工（OSAT）營收規模占全球整體半導體規模約18%，預估未來占比可提升至20%，目前日月光投控占OSAT市場規模比重約27%。

展望全球半導體市場未來趨勢，吳田玉指出，人工智慧將改變全世界，由於地緣政治影響，供應鏈區域重組變化將更激烈，儘管硬體發展將成為瓶頸，不過DeepSeek加速AI應用，可帶動硬體需求。

吳田玉指出，AI技術應用實力升級，攸關各國國力的雄厚，他預期，AI發展將加劇國與國競爭，不僅美中抗衡與日俱增，企業與企業間競爭更強烈，人與人之間對立與衝突也會更極端；世界主要國家積極爭奪AI產業領導權和供應鏈安全管理主導權，供應鏈重組變化只會愈來愈劇烈。

他指出，現在台灣廠商發展半導體，「想清楚腳步停下來就會輸掉」，廠商要脫穎而出，需要不停地跑向對的方向，才有贏的機會。

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吳田玉指出，台灣廠商不僅要在全球廣結善緣、努力勇往直前，並且一定要團結，因為這場AI競爭，「遊戲輸贏太大」，各方角力會更大，廠商若要脫穎而出，更要選對邊。

觀察電子產業面臨的硬體瓶頸，吳田玉表示，AI雲端應用部分改變既有生態，例如中國DeepSeek人工智慧模型、以及其他AI大模型，可帶動未來硬體需求，他認為，這對台灣電子硬體廠商來說，是莫大的好消息，因為台灣廠商先前就重兵布局高階半導體產品。（編輯：張均懋）1140217