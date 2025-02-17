與AOP公司國際仲裁初判出爐 藥華藥需賠償約5358萬

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（中央社記者何秀玲台北17日電）新藥公司藥華藥今天晚間召開重訊記者會，說明今天接獲與歐洲通路商AOP公司部分仲裁初步判斷，國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金，各約20.9萬歐元、135.39萬歐元，共156.29萬歐元（約新台幣5358.19萬元），並需加上利息。

藥華藥指出，今天僅收到部分仲裁判斷，關於此案後續事宜，待詳讀完仲裁判斷內容後，將進一步與律師和會計師討論後續處理方式。

藥華藥表示，因AOP違反與公司授權合約，遲延交付臨床試驗資料，嚴重拖延藥華藥原定自創生物新藥P1101申請美國藥證的時程；且AOP未依約啟動他項適應症臨床試驗等違約情節，使藥華藥受到損失，為維護股東權益，2020年向國際商會提出仲裁請求賠償。

不過仲裁庭指出，關於AOP過往臨床藥物價格調整費用，藥華藥應支付AOP約20.9萬歐元，並支付前次仲裁費用約135.39萬歐元，利息為基礎利率加上5%、不超過6%年息。

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另外還有數項仲裁判斷，其中仲裁庭認為，關於AOP遲延美國藥證的送件超過6個月，因無明顯因果關係，所以駁回藥華藥損害賠償的請求；關於AOP主張歐洲藥證，藥華藥有5個月的遲延，仲裁庭認為藥華藥應負遲延責任，但保留關於賠償金額的決定。

藥華藥表示，公司在歐洲目前仍與AOP維持合作關係，歐洲市場出貨無虞，維持穩定收益，雙方授權合約依然有效，此次仲裁判斷不影響藥華藥出貨到歐洲的既定時程。（編輯：林家嫻）1140217