研調：電競顯示器面板出貨趨緩 OLED維持高成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構集邦科技今天公布調查，2024年全球電競液晶顯示器面板（刷新率144Hz以上）出貨量為3242萬片，年增12%，預估今年出貨量將放緩至年增5%。

集邦評估，因缺乏明確的刺激題材，加上面板廠在主流電競液晶顯示器產品獲利遭遇極大挑戰，2025年出貨量成長將放緩至年增5%，約3400萬片左右；不過有機發光二極體（OLED）電競面板成長幅度趨緩，仍可望維持年增40%。

集邦表示，2024年全球電競液晶顯示器面板出貨成長動能主要來自中國面板廠，業者為改善獲利，紛紛搶進電競市場並擴大生產規模，且下半年發售的遊戲「黑神話：悟空」也為中國市場帶來額外電競液晶顯示器需求，進而推升惠科出貨年增近50%、華星光電增近40%，京東方年增也達20%以上。

展望2025年，集邦認為，電競液晶顯示器面板出貨成長幅度將趨緩，首先，2023年和2024年分別有杭州亞運電競項目、「黑神話：悟空」發售等帶動中國市場電競需求，但2025年全球市場尚未見到類似刺激需求的話題。

其次，刷新率165Hz的主流機種數量雖多，但面板價格競爭激烈，難以為面板廠創造利潤，業者開始逐步減少生產165Hz產品。

集邦預期，今年除惠科仍積極擴張電競面板市占，其餘面板廠的出貨將趨於保守。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於新興的有機發光二極體（OLED）電競顯示器面板，集邦統計，2024年全球出貨年增率達132%，主流尺寸27吋、31.5吋OLED電競機種甫於2023年底量產，2024年市場仍處於初期發展階段，加上三星顯示器積極降價，大幅提升出貨量。

集邦指出，2025年將有更多品牌投入資源開案OLED電競顯示器，但面板廠為維持OLED顯示器的高階定位及確保毛利，降價幅度將趨緩，預計今年OLED電競顯示器面板出貨年增幅下降至40%，步入穩定成長階段。（編輯：張均懋）1140219