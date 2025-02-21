智原首季營收拚新高季增逾150% 先進封裝業績挹注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）IC設計服務廠智原科技預期，第1季在先進封裝業績挹注下，量產業績可望創下新高，並推升整體第1季營收將季增超過150%，季營收也將創下新高。

智原下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。第4季在量產業績成長驅動下，整體季營收達新台幣29.53億元，季增2.4%。

隨著量產營收比重提升，智原第4季毛利率42.8%，較第3季下滑3.6個百分點，歸屬母公司淨利2.36億元，季減10.6%，每股純益0.91元。

智原2024年總營收110.65億元，減少7.5%，其中，矽智財（IP）和委託設計服務營收分別達15.6億及22.5億元，皆連續4年創新高，量產業績因客戶庫存調整影響，降至72.55億元；全年毛利率45.7%，揚升1.3個百分點，歸屬母公司淨利10.41億元，減少34.5%，每股純益4.04元。

展望未來，智原財務長曾雯如表示，2025年第1季營收可望季增超過150%，其中，IP業績將下滑個位數水準，委託設計服務和量產業績可望大幅成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在先進封裝業績挹注下，智原第1季量產業績可望創下新高，總經理王國雍說，因先進封裝採代客戶採購高頻寬記憶體（HBM）策略，將可快速貢獻營收，是2025年營運成長的焦點。

王國雍表示，智原2025年營收可望呈現跳躍式成長，估計上半年營收便可望達到2024年全年水準。因先進封裝業務毛利率較低影響，2025年第1季整體毛利率將約20%至23%，不過應是全年谷底，未來將會往上拉升。（編輯：楊蘭軒）1140221