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鴻海研究院容錯計算成果 獲量子計算研討會接收

2025/2/21 17:12
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（中央社記者張建中新竹21日電）鴻海旗下鴻海研究院今天宣布，量子計算研究所最新量子容錯計算成果獲得量子計算研討會QIP 2025（the 28th Annual Quantum Information Processing Conference）接收，這也是鴻海研究院連續4年獲得QIP頂級會議接收。

鴻海研究院發布新聞稿指出，量子計算研究所所長謝明修和碩士研究員威爾斯（Adam Wills），攜手日本東京大學，研究證明量子容錯計算所需的資源冗餘可以不隨著系統規模的擴大而增加。

鴻海研究院表示，這一發現對於實現大規模量子計算具有重大意義，將在美國北卡羅來納州羅利市舉辦的QIP 2025年會上發表主題演講。

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此外，鴻海研究院量子計算研究所博士實習生林鼎鈞與加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）合作，進一步推廣成果，利用高效的量子低密度奇偶校驗碼（Quantum LDPC Codes）實現量子容錯計算，提升其可行性與實用性。

鴻海研究院指出，研究成果讓參與研究的2位學生林鼎鈞與Adam Wills贏得QIP 2025最佳學生論文獎（Best Student Paper Award）。（編輯：林家嫻）1140221

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