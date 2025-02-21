台灣主辦亞洲高效能運算研討會 聚焦軟硬體發展趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）國網中心今天表示，台灣憑藉在全球半導體與高效能運算領域的技術實力，成為本次「亞洲高效能運算研討會」主辦國，研討會聚焦人工智慧（AI）與新興技術等5大核心論文主題，探討高速計算的軟、硬體發展趨勢。

國網中心指出，研討會匯聚全球200多位專家學者，包含TOP 500排行榜發起人唐傑拉等人。TOP 500計畫主要是針對全球已知的超級電腦系統，做出排名與介紹。

亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025），2月19至21日由國科會所屬國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主辦，以「晶片驅動的HPC探索與創新」為主題，邀集全球200多位頂尖專家學者，探討高速計算的硬體和軟體發展趨勢，以及晶片技術在高效能運算領域的關鍵角色。

國網中心表示，HPC Asia 2025是深化國際合作、展示技術優勢的重要平台，台灣憑藉著在全球半導體與高效能運算領域的技術實力，成為本次大會的主辦國。

大會主席、國網中心主任張朝亮表示，HPC Asia 2025是台灣與國際HPC社群交流的重要契機，期望透過這次會議串聯全球HPC專家，深化台灣在半導體創新的經驗和優勢，並延伸至高效能運算的突破與發展，一起推動高效能運算技術創新。

國研院院長蔡宏營表示，台灣在全球科技生態系統中，憑藉在半導體製造與晶片設計的領先優勢，正推動高效能運算技術的創新發展，而晶片結合不斷精進的HPC能力，將創造令人振奮的跨領域協同效應。

美國田納西大學名譽教授唐傑拉（Jack Dongarra）在會中剖析全球超級電腦發展趨勢，強調無論是硬體設計還是演算法，都在不斷演進以滿足應用需求。

唐傑拉表示，高效能運算對科學進步與解決人類複雜問題至關重要，但也面臨不斷追求更快、更精確解決方案的挑戰，因此最佳化運算架構以提升計算效能與能源效率，並在變化迅速的計算環境中實現最佳硬體利用率，始終是高效能運算領域不變的核心。

國研院台灣半導體研究中心主任侯拓宏指出，晶片技術與高效能運算密不可分，隨著晶片微縮技術發展、新設計架構如專用加速器（ASIC）、高頻寬記憶體（HBM）與先進3D/5D封裝發展，HPC的運算效率與能源效能將大幅提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯拓宏強調，晶片技術與高效能運算的發展是相輔相成的正向循環，先進製程與異質整合技術將是推動高效能運算突破的重要關鍵，反過來半導體製程的發展也將受惠於高效能運算的精進，助力半導體產業的創新與生產力提升。

HPC Asia 2025涵蓋5大核心論文主題，包括HPC系統與軟體、大數據與可視化技術、AI與新興技術、效能建模與優化，以及處理器與加速器架構創新。技術展示區邀請新加坡國立超級電腦中心（NSCC）、日本理化學研究所（RIKEN）等國際頂尖機構，以及本地企業展示最新HPC技術與應用，促進產學交流與國際合作。（編輯：林克倫）1140221