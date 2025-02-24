1月證券劃撥存款餘額大減逾500億 央行分析2原因

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）央行今天公布1月金融概況，與台股相關的指標走勢分歧，儘管月平均股價指數走揚，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額卻大減逾新台幣500億元，央行官員分析，數據波動除了有農曆春節的季節性因素，美國總統川普上任多少也有影響。

央行發布1月金融概況，M1B及M2年增率分別上升為4.38%及5.53%，主要是因農曆春節到來，通貨發行增加所致。

至於台股相關指標，1月台股月平均股價指數繼續走揚，突破2萬3000點大關，達23100點，但指數震盪劇烈，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額月減567億元，降至3兆2833億元，而1月本國自然人（散戶）占台股比重也下探至51.4%，為2016年11月以來的低點。

央行經研處副處長曹體仁說明，今年農曆春節落在1月，工作天數減少，加上美國總統川普上任，新政策上路，也使得市場波動加劇。

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至於反映外資動向的外國人新台幣存款，1月期底餘額1472億元，略高於去年12月的1458億元，曹體仁認為，一方面是外資有些賣股後的價金，以及現金股利入袋後，還沒有完全匯出，另一方面，市場認為美國聯準會未來降息幅度不會太大，美元利率居高之下，相對台幣，外資可能更傾向持有美元。

而1月外匯存款期底餘額、活期性存款規模下滑，曹體仁說明，1月適逢農曆春節，廠商或民眾有資金需求，進行調度，都會有影響。（編輯：林家嫻）1140224