緯創：今年資本支出355億元 業績看增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北24日電）代工廠緯創今天召開法人說明會，預估今年資本支出將達新台幣355億元，較往年大增，主要用於人工智慧（AI）設備投資和擴廠，並看好2025全年業績將成長低雙位數（low double digit）；緯創在德州和加州都設有據點，針對美國製造已有充分準備。

緯創董事會今天通過2024年財報，受惠AI伺服器等高毛利產品出貨，2024年合併營收1.049兆元，年增21%，稅後淨利約174億元，年增52%，每股盈餘6.11元，創近14年新高。緯創董事會決議每股配發現金股利3.8元，發放率約62%。

緯創董事長林憲銘表示，2025年資本支出會比去年增加很多，可能達到355億元，大部分用於台灣，包括在台北、新竹及高雄興建辦公大樓和廠房，也代表很多商業機會在台灣發生。

林憲銘說，今年部分資本支出會用在美國，最近美國政府對於美國製造議題，多少有給一些壓力，緯創在德州和加州都有很好的據點，「美國製造對我們的困難度不大」，已準備好隨時可以因應。

林憲銘指出，今年初主要客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到緯創尾牙站台，當時提到一些對今年的看法，「他不會講空話」。對於2025年的成長，緯創保持比較樂觀的態度，雖然預期成長幅度不會太高，但有機會達到低雙位數。

他也坦言，美國政策面的變化很大，今年2月1日宣布將對加拿大和墨西哥加徵關稅，卻延後1個月。目前看起來，關稅戰略是為了用來達到其他重要目標，關稅應該會一直懸在那裡；一旦要課徵關稅，緯創可以在非常短的時間內準備好。

林憲銘表示，美國製造不只是成本問題，還有人力、基礎設施支援需要考慮，例如台積電在美國建廠，人力就是很大的瓶頸。他認為美國製造一定會有，但不是動輒幾千人的製造情境，這也是緯創維持墨西哥和美國並行策略的原因。

緯創今天董事會決議，擬向聯發紡織纖維股份有限公司承租位於新竹縣竹北市的土地與廠房設施，租賃期間為2025年至2035年。緯創總經理林建勳解釋，緯創竹北園區才剛要完工，就發現產能已經快滿載，因此趕快租下隔壁的聯發廠房，因應未來成長需求。

談到緯創機器人布局，林建勳表示，人形機器人是消費性市場，主要賣給一般消費者，如果做組裝生意，獲利一定很低，這讓緯創比較猶豫。過去幾年緯創生意都強調要有技術含量，避免淪為跟別人比價格，在機器人領域會比較著重關鍵零組件和軟體。

林建勳指出，緯創AI今年還是會有3位數成長，伺服器加上AI相關產品今年營收占比將超過50%。他也預期個人電腦（PC）和筆記型電腦今年會有些成長機會，一方面是Windows 10作業系統將終止支援，另一方面是疫情期間購買的電腦進入換機週期，不過還要觀察關稅和通膨等變數對總體經濟的影響，目前看得比較保守一點。

緯創今天公告多項海外投資議案，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創100%持股子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd擬於不超過越南盾3834億元（約新台幣4.91億元）額度內興建倉庫及停車棟。

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此外，緯創擬將100%持股子公司Wistron Property （Vietnam） Co., Ltd.的設立資本金，由1650萬美元提高至3000萬美元，並擬於1.34億美元額度內興建宿舍。

針對印度市場，緯創擬將100%持股子公司ICT Service Management Solutions （India） Private Limited的新建廠房工程資本支出，自4042萬美元提高至5000萬美元。（編輯：林家嫻）1140224