新新併最後一哩路 魏寶生：練兵拚跨售未見離職潮

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（中央社記者羅元駿台北25日電）新新併剩下最後一哩路，只要取得金管會等主管機關核准，就可完成合併程序，新光金董事長魏寶生今天指出，子公司新光人壽會在穩定中努力，對今年獲利有信心，也積極與員工一起練兵拚「跨售」，期待員工在合併後仍被重用，並笑說年後沒有離職潮。

新光人壽今天舉行商品記者會，推出新一期外幣投資連結型年金險，也是全台壽險業者第1檔連結社會債券的境外結構型商品，魏寶生等人壽高階主管親自出席。

魏寶生會前接受媒體聯訪時指出，新光人壽今年開始有平行報表，會越來越穩定。另外，外匯準備金新制上路，讓避險成本鎖定在一定比例。他強調，新壽會在穩定中努力，並對今年獲利有信心。

公平會今年1月點頭通過「新新併」，外界關心新新併狀況，魏寶生今天不願多談，但期盼進度越快越好。他提到去年到新光以後，積極帶隊跨售，也親自跳下去找客戶、服務客戶。

魏寶生進一步說，期待員工在合併後被重用，合併後更要積極賣保單、找出自己的強項。他補充，農曆年後公司也沒有出現離職潮。

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新壽主管說明2024年業務通路表現，原始保費業績達新台幣436億元，較2023年同期增長189億元，2025年目標為300億元。新壽說明，因未來將接軌新制，所以稍微下調目標數，不過會更完整意外及健康險（A&H）商品。

新壽指出，在2024年推出業界首檔連結綠色債券的境外結構型商品後，今年再推出新一期連結社會債券的境外結構型商品，而選擇權連結ESG基金也是壽險業首創，若連結的ESG基金表現達標，還有機會享受額外報酬。（編輯：林家嫻）1140225