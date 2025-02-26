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AI邊緣運算潮流起 台光電收漲停PCB股勁揚

2025/2/26 14:26
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（中央社記者江明晏台北26日電）受惠AI運算浪潮，台光電去年每股賺27.8元創新高，擬配發17元的現金股利，激勵今天股價漲停作收，也帶旺PCB族群。台光電表示，AI運算需求從雲端移至邊緣設備，在AI PC、手機需求增加下，高階HDI材料將受惠邊緣運算潮流。

環保暨高階基材廠台光電第4季營收新台幣185.6億元，續創單季新高，毛利率28.5%，稅後淨利26.4億元，每股盈餘7.7元，累計全年每股盈餘27.8元，單季、全年同為歷史新高，也繳出連7年業績創高成績。

台光電董事會決議股利政策，每股擬配發現金股利17元，過去5年盈餘分配率落在60%左右。台光電今天盤中觸及漲停價633元，終場以漲停作收。

AI商機擴散，也帶旺PCB族群股價勁揚，上游材料玻纖廠富喬漲停，銅箔廠金居開發、PCB硬板廠華通、金像電也漲逾2%。

展望2025年，台光電指出，新AI運算從雲端移至邊緣，快速推升邊緣運算設備，例如手機、筆電等需求，台光電HDI材料全球市占第一，在AI PC、手機需求增加下，將受惠邊緣運算潮流。

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隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，各類伺服器及交換器產品出貨量持續攀升，台光電表示，已跨入高速材料領域，隨客戶群的增加及產品材料出貨倍數增加，2023年已成為全球高速材料市占率第一的廠商，且2024及2025年市占率仍持續增加。

展望未來，美國擬加徵關稅，台光電表示，在美國已有生產基地，馬來西亞廠預計第3季量產，不受關稅的影響，並看好資訊傳輸速度及品質要求愈來愈高，如雨後春筍般出現的大型語言模型業者，將快速推升邊緣運算設備端的產品更加普及，台光電在雲端或邊緣端的布局都完整，未來營運看好。（編輯：楊蘭軒）1140226

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