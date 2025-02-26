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黃男州：邁入金控2.0 銀行海外據點併購機會高

2025/2/26 17:55（2/26 18:46 更新）
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玉山金董事長黃男州（中）26日出席2024年第4季法說會指出，目前已進入「金控2.0」時代，玉山會以有機成長與併購併行，其中銀行海外據點以併購拓點機會較高。中央社記者羅元駿攝 114年2月26日
玉山金董事長黃男州（中）26日出席2024年第4季法說會指出，目前已進入「金控2.0」時代，玉山會以有機成長與併購併行，其中銀行海外據點以併購拓點機會較高。中央社記者羅元駿攝 114年2月26日
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（中央社記者羅元駿台北26日電）玉山金董事長黃男州今天指出，目前已進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭。玉山金將專注自身營運的有機成長，並審慎評估併購機會，但併購很看緣分，目前銀行的海外據點併購機會較高。

黃男州今天出席玉山金2024年第4季法人說明會，玉山金2024年自結稅後淨利為新台幣260.8億元，獲利年增率20.1%，每股稅後盈餘（EPS）為1.63元。

黃男州說，從富邦金併購日盛金以及正在進行中的台新金和新光金合併，顯示近幾年金金併的動作越來越多，他認為，現已進入「金控2.0」時代，金控的版圖、規模、獲利將進入更激烈的競爭。

黃男州表示，對玉山金而言，目前以壯大銀行版圖、金控版圖，以及綠色科技雙軸轉型為3大主軸。在銀行部分，國內為持續的有機成長，海外亦關注成長並拓點，而以併購的機會較高，並希望海外獲利能維持整體銀行獲利的1/3。

金控版圖部分，黃男州說，證券子公司雖然規模不大，但盼在經紀市占的基礎上，能有有機成長或是併購都是成長方式。另外，因主管機關開放數位保險公司的申請辦法，其中不限時、不限量、也不限實體或線上據點，玉山金會仔細評估。

對於永豐金併購京城銀一案，黃男州認為，合併後的獲利或資產規模和玉山金仍有段距離，不過玉山銀行希望可以保持較快的成長速度，其中，存款每年增長3000億元空間、資產1年就可成長約3500億元以上，而3至4年後資產規模就可再增1兆元。

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黃男州強調，京城銀是經營非常好的銀行，特別在董事長戴誠志領導下，投資獲利佳；另外，京城銀在中南部的不動產融資，因大股東的地產背景也做得相當好。

黃男州認為，併購後要看各自特色與優勢是否包容續存並發揚，而每家金控的發展策略也不同，併購有時候很看緣分，不能強求，但玉山金都會仔細評估，同時還有6至7年思考玉山金第4個10年金控版圖的發展。（編輯：林淑媛）1140226

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