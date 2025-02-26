精誠資訊去年每股賺7.66元 營收獲利齊創新高

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（中央社記者何秀玲台北26日電）資訊服務商精誠資訊今天公布2024年財報，營收為新台幣389.5億元，受惠集團推動企業數位轉型，歸屬母公司淨利為19.57億元，年增31%，每股稅後純益7.66元，營收與稅後純益雙創新高。

精誠資訊今天發出新聞稿指出，營收連續9年創新高，因集團聚焦「雲端、數據、資安、軟體開發及維護維運」等服務，並強化訂閱式方案，優化營益率及提升服務收入，掌握企業IT布局的關鍵趨勢。

同時，精誠資訊也表示，針對AIGC（人工智慧生成內容）關鍵議題，加速發展生成式AI技術應用解決方案，運用軟體AI化，助攻百工百業在應用情境的落地實踐，並持續推動ESG相關解決方案，深化生態圈合作與連結，創造新經濟的附加價值，開拓更多成長機會。

另外，精誠24日宣布，將整合持股3成的晉泰科技產品與服務，應用AI科技力，為客戶創造第2條成長曲線。精誠表示，不同於晉泰客戶類型偏重於製造業，精誠客戶包含金融、零售、醫療產業以及政府等，其中又以金融產業及政府為大宗，未來客戶可彼此互補。

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展望今年，精誠資訊表示，經營重點將鎖定5大方向，第一是擴大AI領域的投資與發展，建立「AI+生態圈」的橫向結盟。第二是加速推動區域化發展，鎖定東南亞與日本市場，聯合在地夥伴力量，以「全球IT服務」為核心，進一步延伸集團自有產品與服務，提升海外市場競爭力與優勢。

第三善用新經濟的科技力，創造差異化加值服務，增進服務的定價力與毛利率；第四將結合夥伴力量，透過策略聯盟、併購與合資等方式，產生營運綜效，達成擴大市場的目標。第五，將積極推動有潛力事業以上市櫃方式，為公司創造更大價值。（編輯：林家嫻）1140226