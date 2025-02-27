鴻海智慧城市方案前進墨西哥 拚電動車與電池合作
2025/2/27 09:24（2/27 09:36 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海智慧城市方案首次拓展海外，今天上午宣布與墨西哥索諾拉州（Sonora）政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄，將與台灣高雄市推動智慧城市的合作經驗和解決方案，「整城輸出」至墨西哥，未來鎖定電動車、電動巴士以及電池等產業合作契機。
鴻海透過新聞稿指出，依據雙方所簽署的合作備忘錄內容，鴻海將與索諾拉州共同在當地推動智慧城市解決方案，先以交通、治安以及港灣作為基礎推進，提供給當地民眾、企業、政府數位體驗與治理。
鴻海表示，集團將透過建構營運本地化BOL（Build-Operate-Localize）商業模式，與索諾拉州共同探索智慧城市解決方案及相關產業發展。
鴻海董事長劉揚偉出席見證簽署儀式，他指出，索諾拉州是鴻海在智慧城市領域第一個合作的海外城市，鴻海與台灣高雄在智慧城市「整城輸出」的平台經驗，將分享給索諾拉州。
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劉揚偉表示，鴻海也受邀參與Proyecto Olinia計畫，未來在墨西哥整體政策條件支持下，共同探索電動車、電動巴士以及電池等產業合作的契機。
鴻海說明，目前在高雄推動的智慧城市，是以生成式AI（Gen-AI）為核心打造CityGPT，透過電動巴士Model T、電動車作為行動物聯網載具，蒐集所有城市數據，再同步到CityGPT平台與方案商共享，串聯智慧交通、智慧觀光等多項服務。（編輯：潘羿菁）1140227
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