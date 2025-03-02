王品初瓦韓式料理全台分店熄燈 曾因食安風波形象受挫

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（中央社記者江明晏台北2日電）王品集團今天證實，旗下韓式料理品牌「初瓦」全台北、中、南共3間分店將於3月3日正式歇業，各分店將由集團內的其他品牌進駐，集團以多品牌為發展策略，積極汰弱留強，提升營運效能。

王品集團2022年7月首度進軍韓式料理市場，打造新品牌「初瓦」，瞄準台灣初估新台幣90億元、成長快速的商機大餅，但旗下初瓦嚮辣西門店2024年4月曾因食安風波停業一段時間，也讓品牌形象受到影響，目前在全台有台北捷運西門店、台中文心五權西店、高雄裕誠店共3間店。

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王品集團今天證實旗下品牌「初瓦韓式料理」將於3月3日結束營業，並表示各分店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合員工轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

王品集團表示，集團以多品牌、多角化為發展策略，自2018年以來，已在台灣開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方超過10個新品牌，集團觀察市場需求與盤點既有資源，積極汰弱留強，提升營運效能，希望達到最佳經營配置。（編輯：林興盟）1140302