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雷虎啟動1000萬股現增案 募集金額擬達4.98億

2025/3/3 20:09
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（中央社記者潘智義台北3日電）無人機廠雷虎科技今天表示，隨著本次增資順利完成，每股淨值將大幅提升至11.5元以上，成功突破每股10元的門檻，為未來業務拓展奠定更穩固的財務基礎。

經濟部技術司2月27日截止的「無人機AI影像晶片模組」及「無人機低成本飛行控制板」計劃，雷虎也結合國內知名鏡頭廠商及半導體集團及海內外專家，巳於2月27日前送件技術司，雷虎科技表示，期待審查通過，取得MIT關鍵零組件的優勢，提升競爭力。

雷虎科技公告，3月3日至3月11日進行現金增資股東繳款，本次增資發行1000萬股，每股發行價格49.80元，總募集資金額達新台幣4.98億元。

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雷虎科技說明，本次現金增資的資金主要用於償還銀行借款及充實營運資金，將有效強化公司財務體質，進一步提升市場競爭力。隨著無人機市場需求持續成長，雷虎科技將全力推動各項無人機業務，包括國防、商用及消費級無人機產品，並積極拓展國內外市場，以掌握產業發展契機。

雷虎科技近年來積極布局無人機市場，涵蓋軍規、工業與商用應用，並與多家國內外企業及政府機構合作。本次增資完成後，公司將具備更強的資本實力，加速產品研發、擴大生產規模及市場拓展，以鞏固在無人機產業的領先地位，為股東及投資人創造更大價值。（編輯：潘羿菁）1140303

#雷虎科技
#現金增資
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