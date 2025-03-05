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台股漲275.02點

2025/3/5 14:03
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（中央社台北5日電）台北股市今天開高走高，收盤漲275.02點，為22871.9點，漲幅1.22%，成交金額新台幣3604.19億元。

加權指數開盤為22778.86點，盤中最高22948.3點，最低22757.22點；不含金融股指數19900.43點，漲268.61點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.93%、食品股漲0.66%、塑化股漲1.97%、紡織股漲1.04%、機電股漲1.46%、造紙股漲0.59%、營建股漲0.04%、金融股持平。

委買張數2157萬4347張，委賣張數1227萬4879張，成交張數714萬9660張。

收盤時上漲661家，下跌298家，持平98家。

成交量前5名個股為大同、群益優選非投等債、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息。

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漲幅前5名個股為華安、銘旺科、展達、冠西電、景岳。

跌幅前5名個股為和康生、華擎、東訊、鈺齊-KY、威力暘-創。1140305

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