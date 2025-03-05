群光去年每股賺12.43元擬配息10元 雙創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北5日電）群光今天公布2024年財報，營收新台幣1014.78億元，年增3.2%，重新站回千億元大關，為歷史第3高；歸屬母公司淨利90.45億元，較2023年成長21.1%，續創歷史新高，每股純益12.43元，連續3年賺進超過1個股本。

群光今天董事會通過每股擬派發現金股息10元，同步刷新歷史紀錄，股利配發率80.4%，對照群光今天收盤股價162元，現金殖利率達6.17%。

群光去年毛利率20.2%，比2023年提高0.8個百分點，營益率10.2%，年增0.6個百分點，淨利率8.9%，更拉升1.3個百分點，呈現「三率三升」。

群光表示，公司近年專注於高附加價值產品，如高單價的LED背光筆電鍵盤，2024年出貨滲透率逐季上揚，到去年第4季已經達到48%，接近過半。隨產品組合持續優化，加上營業費用控制得宜，帶動獲利能力提升。

展望2025年，群光表示，市場普遍預期隨著微軟Windows 10作業系統終止服務，今年PC市場需求有望回復中個位數成長，加上低成本的DeepSeek AI模型興起，有利普及AI應用至終端裝置，推升PC等終端裝置需求，樂觀看待2025年營收挑戰高個位數成長，且獲利成長幅度超過營收成長。

群光今天也公布2月營收為72.91億元，年增10%，累計前2月營收148.08億元，年成長3%，維持成長態勢。

透過 Google News 追蹤中央社

至於面對美國總統川普掀起關稅戰，群光表示，公司早在2018年就決定在泰國建廠，目前全集團在泰國已有3座廠房，其中1座已滿載，主要生產AI影像及網通產品，去年貢獻營收超過2成，今年另外2座廠房將持續增加鍵盤及電源類產品，預期今年泰國廠營收貢獻度可提高到25%至30%。

群光表示，未來將持續擴張泰國製造，提供客戶更具彈性的生產服務，除降低地緣政治衝突風險，未來也有機會爭取到更多轉單機會。（編輯：林家嫻）1140305