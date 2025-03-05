開徵碳稅？ 財部委外報告建議給碳費5年觀察期

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（中央社記者羅元駿台北5日電）台灣今年起開徵碳費，外界提議應制定碳稅制度接軌碳費。財政部日前委外研究分析，近期委外研究報告出爐，根據報告內容，建議先給予碳費5年的觀察期，再配合國家淨零排放政策進行總檢討，調整碳定價政策工具。

財政部日前委外研究「碳稅接軌碳費併同檢討貨物稅稅制可行性研究」，由台北大學財政暨金融研究中心辦理並提出3方案。

報告指出，第1為維持碳費制度並給予5年觀察期。主要為部分國家採取碳排放交易機制並搭配價格管制政策，但在價格管制政策方面，目前並無國家同時和台灣類似的碳稅與碳費並行案例。

報告進一步指出，方案1建議維持碳費制度，之後再配合整體國家淨零排放政策進行總檢討，評估是否調整碳定價政策工具。

第2為碳稅與碳費並行。報告指出，油氣類將開徵碳稅，並維持原碳費政策，不過應研議廢除對橡膠輪胎、平板玻璃及電器項目等貨物稅，並適度調降車輛類貨物稅稅率。

第3建議為碳稅取代碳費。報告說明，能夠反應能源使用的外部成本，而碳稅收入將統收統支，並依照預算程序建議，部分用於溫室氣體減量、補助及獎勵發展低碳、負排放技術。

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最終報告建議，以維持碳費制度，同時給予5年觀察期，未來若擴大碳費徵收對象、產業適用範圍或提高費率，則新增收入可優先撥用於公正轉型，達到雙重紅利效果。

財政部官員則表示，目前無時程表，須視碳費施行情況而定，未來若要課碳稅，會併同檢討貨物稅等相關稅目。（編輯：潘羿菁）1140305