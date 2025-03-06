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京元電：考量布局美國東南亞 今年AI業績占比逾2成

2025/3/6 12:57
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（中央社記者鍾榮峰新竹6日電）半導體晶圓測試廠京元電董事長李金恭今天透露，京元電正考量前進美國，總經理張高薰表示，不排除東南亞設點，目前尚未定案。李金恭看好人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求，預估今年AI業績占比可超過2成。

京元電中午在新竹舉行媒體交流會，觀察人工智慧產業概況，張高薰坦言，DeepSeek大模型在市場產生部分雜音，不過輝達（NVIDIA）法人說明會已經釋疑，可正向看待AI產業發展。

展望海外布局，李金恭透露，因應客戶需要，京元電正縝密規劃，不排除前進美國設點。張高薰說明，會考量公司和股東等權益，京元電也規劃在東南亞設點，不過目前均尚未定案。

展望今年營運，張高薰預期，第1季有傳統季節性因素影響，工作天數較少、客戶投片時間調整，預估第2季表現可較第1季佳，下半年持續受惠AI和HPC晶片測試需求向上成長。他預估，京元電今年可持續成長，先進製程表現優於成熟製程。

觀察其他應用，張高薰表示，車用變數相對較多，其他應用包括消費電子等相對健康，繼續貢獻京元電營運。他預期，今年AI測試占京元電整體業績比重可超過2成。

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在產能布局，張高薰指出，苗栗銅鑼4廠如期進展，因應客戶需求，京元電在頭份當地承租廠房，應對客戶急單。中國廠區今年2月已交割完成，京元電產能已集中在台灣。

談到美國總統川普關稅政策，張高薰坦言，這對產業來說的確是變數，京元電掌握財務紀律、工程技術、市場機遇和追求成長等4大方向，因應市場變動。（編輯：林家嫻）1140306

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