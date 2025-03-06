統一去年每股賺3.64元創4年新高 擬配息3元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北6日電）台灣食品龍頭統一企業今天公告2024年財報，營收新台幣6576.37億元，歸屬母公司淨利206.73億元，年增12.7%，獲利創近4年新高，每股純益3.64元；統一表示，受惠於食品本業、統一中控、統一超及統一實等獲利成長。

統一董事會今天也決議，每股擬配發現金股利3元，配發率為82.4%。

統一今天針對2024年財報發出說明稿，台灣食品本業方面營運穩定成長；另一個營運動能，是重要轉投資統一中控。

統一中控2024年營收為人民幣303.3億元（約新台幣1369.3億元），稅後純益為人民幣18.49億元（約新台幣83.48億元），年增10.9%，每股純益為人民幣0.42元，營收與獲利雙創新高，因食品及飲品業績同步成長，加上原物料價格回穩並提高產能利用率，提升營運效益。

透過 Google News 追蹤中央社

統一小金雞統一超2024年財報表現也不俗，歸屬母公司淨利為新台幣115.39億元，年增8.7%，每股純益11.1元，賺超過1個股本，獲利和每股純益雙創次高紀錄，因台灣7-11及菲律賓7-11、康是美等獲利成長；統一超表示，歷年高點落在2017年，主要因含上海星巴克處分利得。

統一馬口鐵廠統一實，2024年歸屬於母公司淨利為15.33億元，年增125%，每股純益0.97元，因鐵產品銷售回升及飲料包裝業務持續成長。（編輯：楊蘭軒）1140306