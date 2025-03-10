裕民再添運力 6.4萬噸散裝船裕展輪入列

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（中央社記者江明晏台北10日電）裕民航運再添運力，委託新大洋造船公司建造4艘6.4萬載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，其中第4艘裕展輪今天舉行命名接船儀式，裕展輪也獲得LNG-Ready船級符號，符合減碳路徑的長期目標。

遠東集團旗下裕民航運今天宣布，新加坡子公司委託新大洋造船公司建造4艘6.4萬載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，其中第4艘「裕展」輪（M.V. Asian Progress）今天在揚州舉行命名接船儀式，典禮由遠東集團董事長徐旭東主持。

裕民說明，裕展輪船長199.9公尺，船寬32.26公尺，載重噸6萬4000公噸，船舶效率設計指數（EEDI）超前國際海事組織（IMO）的節能要求，可節約5%至8%燃油消耗。同時，安裝裕民自行開發的船隊安全管理系統（FSM），能將船舶運行及氣象數據同步傳送回岸端分析與監控，此系統取得美國ABS等船級社智能船舶認證（SMARTShip Notation）。

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此外，裕民指出，裕展輪也獲得LNG-Ready船級符號，做為將來改裝成液化天然氣（LNG）燃料的準備，符合公司減碳路徑的長期目標。

裕民航運表示，目前旗下擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）等散裝貨船，另有海洋風電人員運輸船（CTV）及液化天然氣運輸船（LNG Carrier）等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為80艘，總載重噸位約960萬噸。裕民海外設有新加坡、香港及廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。（編輯：林家嫻）1140310