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台灣建構主權AI 鄭麗君提4面向提升資料治理

2025/3/10 16:13（3/10 16:59 更新）
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「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君致詞表示，資料公布的品質越高，越能鼓勵創新服務應用，並優化政府施政。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君致詞表示，資料公布的品質越高，越能鼓勵創新服務應用，並優化政府施政。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
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（中央社記者蘇思云台北10日電）行政院副院長鄭麗君今天表示，資料是數位時代的重要資產，像經濟部開放電力與再生能源資料，可增進能源政策透明度。政府可從4面向提升資料治理，包括建立法制基礎、資料協作、推動語料庫與協助公共決策等。

數位發展部今天下午舉辦「113年政府資料開放頒獎典禮」，由行政院副院長鄭麗君、數發部長黃彥男分別頒發資料開放金質獎及資料開放人氣獎2大獎項。

鄭麗君致詞時表示，政府機關逐步開放資料，如今都提供數百、甚至數千個資料集，實際觀察案例，經濟部把發電量資料、再生能源資料開放，產業界也做電力供需分析，增進能源政策透明度，也加速再生能源發展，也有許多地方政府把地方設施資訊跟地理圖資等整合，鼓勵民間創新應用。

迎接AI時代，鄭麗君指出，行政院提前啟動「智慧國家2.0」新綱領，希望未來台灣可以成為創新解決方的輸出國。在智慧國家2.0方案中，最重要的就是資料治理，政府可從4大方向努力。

第一，建立資料治理的法制基礎。鄭麗君指出，行政院即將送出個人資料保護委員會的組織法，也會分階段修改個資法，另外也即將送出AI基本法，數發部也正在努力資料治理的法規架構，希望兼顧數位人權跟創新應用。政府不僅是資料的提供者，也是資料安全的守護者。

第2，從資料開放進一步邁向資料協作，政府要帶頭擴大資料開放，以回應社會需求，推動可信任的資料流通，過程中透過資料開放、結合產業技術與公民創意，鼓勵更多元的資料協作，發展更多的創新應用服務，解決社會問題。

鄭麗君表示，第3，建構台灣主權AI需要算力、需要資料，希望政府機關一起推動繁體中文、具備台灣觀點的AI訓練資料，跨機關一起推動建立語料庫（語言資料庫），AI-Ready Data的詮釋資料框架建立後，政府可帶頭建立高品質資料。

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第4，期待資料協助政府做循證治理，協助公共決策。行政院水及流域永續推動小組，可結合災害風險、水利圖資等做整合套圖，再來分析流域進行防洪工作，並透過精準的預算協助地方。

黃彥男致詞時表示，推動公部門開放資料一開始非常辛苦，現在逐漸變成公部門的內建基因，台灣在開放資料已有很好的基礎，未來建置主權AI時，不僅鼓勵開放資料，也希望可建立高品質資料，提供民間再做加值應用。（編輯：蘇志宗）1140310

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「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君（中）、數發部長黃彥男（左2）出席頒獎。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君（中）、數發部長黃彥男（左2）出席頒獎。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君（左）出席頒獎，表揚得獎部會將公開統計資料轉化為高應用性的資料集，有助學術機關研究、民間單位進行分析與創新。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
「113年政府資料開放頒獎典禮」10日在台北舉行，行政院副院長鄭麗君（左）出席頒獎，表揚得獎部會將公開統計資料轉化為高應用性的資料集，有助學術機關研究、民間單位進行分析與創新。中央社記者裴禛攝 114年3月10日
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