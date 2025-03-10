華航去年獲利創開業新高 航空4雄2月營收高飛

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（中央社記者江明晏台北10日電）2024年客、貨運需求高檔，華航2024年獲利創開業來最高，每股盈餘（EPS）2.38元創新高；華航、台灣虎航2月營收寫同期次高，長榮航、星宇航空則刷新最旺2月營收紀錄。

華航公告，2024年合併營收新台幣2038.79億元，年增10.31%，歸屬母公司淨利143.83億元；每股盈餘（EPS）2.38元，相較2023年成長1.25元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來最高紀錄。

華航表示，去年持續新增航點及加密重點航線，開啟直飛西雅圖及復飛鹿兒島，並引進4架A321neo及1架A350客機，全年客運收入達1279.19億元，較前一年成長10.54%。貨運市場第2季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，量價齊揚，整體貨收年增6.24%。

展望今年，華航指出，於3月30日起陸續增加台北往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班；高雄-東京（成田）全面採用A321neo機型執飛，高雄-重慶將於4月復航，飛往沖繩也有增班計畫。

貨運部分，華航表示，777F貨機今年10架將全數到位，運力提升有助營運成長動能，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖。

華航2月營收160.37億元，寫歷年同期次高，適逢北半球的滑雪季，東京、札幌以及首爾載客率皆達9成以上，看好日韓旅遊需求將持續暢旺，櫻花季訂位也可逾9成；華航2月貨運收入45.20億元，年增23.67%。

長榮航空2月合併營收166.75億元，年增0.67%，客運營收達110.92億元，貨運營收達36.57億元。

長榮航指出，2月上旬受惠農曆春節收假及月底連假，歐美長線載客率8成以上；日韓航線載客率9成以上，東南亞旅遊航點平均載客率超過9成5，為滿足越裔返國需求，增飛桃園-越南加班機，提供2月客運營收額外挹注。

貨運方面，長榮航說明，農曆春節假期後，台灣AI伺服器及亞洲出口服飾與電子產品等貨源陸續恢復出貨，長榮航貨運營收穩定。

星宇航空2月營收34.05億元，年增19%，前2月累計營收76.43億元，年增43%，單月、累計營收皆創同期新高。其中，2月客運營收30.14億元，年增15%，受春節連假效應帶動，日本航線載客率破9成。

貨運方面，星宇航空表示，市場持續關注美國關稅政策，使亞洲至北美運價略有鬆動，然而，隨農曆春節過後貨量逐步回升，2月貨運營收為2.53億元，年增100%。

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星宇航空表示，已於2月陸續開賣台北-神戶、台中-神戶及台北-美國安大略3條新航線，待神戶及安大略正式開航後，日本航點將增至11個，美國則擴展至4個。

台灣虎航2月營收15.28億元，為同期次高，累計營收32.2億元，年增12.7%，創同期營收新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1140310